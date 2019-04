Spargelsaison in Rheinland-Pfalz nun voll angelaufen

Nach dem Start Mitte März ist die Spargelsaison in Rheinland-Pfalz voll angelaufen. „Die allermeisten Betriebe stechen schon“, sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd der Deutschen Presse-Agentur (dpa). dpa

Damit startete die Saison in diesem Jahr gut zwei Wochen früher als noch im vergangenen Jahr. Das liege an dem „warmen Frühlingsintermezzo“ der vergangenen Wochen, meint Köhr, auch wenn der neuerliche Kälteeinbruch dem Stängelgemüse wieder einen kleinen Wachstumsdämpfer verpasst habe. Die Preise liegen zum jetzigen Saisonbeginn noch relativ hoch, „im Laufe der nächsten Wochen werden sie aber immer weiter sinken“.

Etwa 1500 Hektar Spargel werden dem Experten zufolge in Rheinland-Pfalz angebaut - der allermeiste davon in Rheinhessen und in der Pfalz.