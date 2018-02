später lesen Sparkassen-Kundin kämpft vor BGH um Ansprache als Frau Teilen

Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am heutigen Dienstag die Klage einer Frau, die in den Formularen ihrer Sparkasse nicht als „Kunde“, sondern als „Kundin“ angesprochen werden will. In den Vorinstanzen war die 80-Jährige aus dem Saarland erfolglos. Das Landgericht Saarbrücken sah es wie die beklagte Sparkasse: Danach würden schwierige Texte durch die Verwendung beider Geschlechter nur noch komplizierter. Zugleich verwies das Gericht darauf, dass die männliche Form schon „seit 2000 Jahren“ im allgemeinen Sprachgebrauch bei Personen beiderlei Geschlechts als Kollektivform verwendet werde. dpa