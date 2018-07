später lesen Spaziergängerin findet Granate am Rhein Teilen

Eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg hat eine Spaziergängerin am Rheinufer bei Kamp-Bornhofen (Rhein-Lahn-Kreis) gefunden. Die französische Granate habe am Dienstag etwa einen Meter außerhalb des Wassers am Ufer gelegen, teilte die Wasserschutzpolizei am Mittwoch mit. dpa