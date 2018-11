später lesen SPD-Abgeordneter nennt Abschiebung aus Klinik inakzeptabel Teilen

Der Binger SPD-Landtagsabgeordnete Michael Hüttner hat das Vorgehen der Behörden bei der Abschiebung einer schwangeren Patientin der Uniklinik Mainz als inakzeptabel verurteilt. „Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der es angemessen oder gar notwendig wäre, eine schwangere Frau aus ärztlicher Behandlung im Krankenhaus zu reißen, um sie abzuschieben“, erklärte Hüttner am Dienstag in Mainz. dpa