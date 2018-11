später lesen SPD begrüßt Plan für neuen Zuschnitt der Wahlkreise FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die SPD-Fraktion hat die geplanten Änderungen am Zuschnitt der Wahlkreise in Rheinland-Pfalz begrüßt. „Einen 52. Wahlkreis zu etablieren, ist ein sehr intelligenter Vorschlag“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Haller am Mittwoch in Mainz. dpa