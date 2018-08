SPD bestimmt im Herbst Kandidaten für Europawahl

Die SPD Rheinland-Pfalz wird ihre Kandidaten für die Europawahl im Herbst bestimmen. In einer ersten Stufe bestimmen die drei Regionalverbände Rheinhessen, Rheinland und Pfalz im September ihre Bewerber, wie eine Parteisprecherin am Freitag mitteilte. dpa

Eine Landesvertreterversammlung in Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) wird dann am 20. Oktober die Reihenfolge für den Vorschlag an den Parteivorstand festlegen. Die Bundesliste für die Europawahl im Mai 2019 soll schließlich eine Bundesvertreterversammlung Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres aufstellen.

Für Rheinhessen ist bislang die Mainzerin Corinne Herbst als Kandidatin genannt, für das Rheinland der Europa-Abgeordnete Norbert Neuser aus Boppard. In der Pfalz gibt es in einem offenen Verfahren fünf Bewerber, nachdem SPD-Generalsekretär Daniel Stich jetzt seinen Verzicht erklärt hat. Stich begründete dies mit der Absicht, „aus Mainz heraus den Erneuerungsprozess der SPD mit(zu)steuern, damit daraus ein Aufbruch wird.“