Regionalkonferenz in Rheinland-Pfalz um SPD-Bundesvorsitz : Genossen im Land herzen die erkrankte Manuela Schwesig

Nieder-Olm/Reil/Trier Die Sozialdemokratie braucht mehr Rheinland-Pfalz im Bund, lobhudelten Kandidaten. Den lautesten Applaus erntete wiederum keiner der Aspiranten auf den Chefsessel der Bundes-SPD.

Was kann die Bundes-SPD eigentlich von ihrem rheinland-pfälzischen Landesverband lernen? „1985 wurde Rudolf Scharping Vorsitzender, 1993 Kurt Beck, 2012 ich. Wir zeigen: Man kann in 24 Jahren auch mit drei Vorsitzenden auskommen“, sagte Landeschef Roger Lewentz, als er bei der sechsten Regionalkonferenz der Sozialdemokraten um ein Grußwort gebeten wurde. Generalsekretär Lars Klingbeil pflichtete ihm bei: „Ein bisschen mehr Rheinland-Pfalz würde der SPD in manchen Ecken durchaus guttun.“ Der Verschleiß im Willy-Brandt-Haus, immerhin elf Genossen versuchten sich dort seit 1985, soll mit dem neuen Auswahlverfahren beendet werden.

In Nieder-Olm lag der Fokus aber zunächst auf den kommissarischen Vorsitzenden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ganz in rot, wurde von den rund 700 Genossen, mit tosendem, stehenden Applaus begrüßt. Es waren die lautesten Beifallsbekundungen des Abends. „Malu ist halt die Chefin der Herzen“, sagte ein Genosse.

Behindertenhilfe in Rheinland-Pfalz steht in der Kritik

Landerechnungshof wirft Regierung zu lasche Kontrollen vor : Behindertenhilfe in Rheinland-Pfalz steht in der Kritik

Die hatte gerade wenige Stunden vorher Olaf Scholz als Finanzminister stolz präsentiert. „Er kam etwas später, musste noch den Haushalt machen“, witzelte seine Partnerin Klara Geywitz. Die Positionen des Duos blieben eher im Phrasenbereich hängen. Scholz beglückte seine Genossen mit der Erkenntnis, „dass der Sozialstaat auch im 21. Jahrhundert eine Rolle spielen müsse“. Mäßiger Applaus. Ralf Stegner arbeitete sich an „den rechten Bagalunten“ ab: „Wir werden nicht aufhören, bis sie nicht mehr in den Parlamenten sitzen – denn dort gehören sie nicht hin.“

Joachim Gerke, der für die SPD im Wittlicher Stadtrat sitzt, verfolgte das Rennen der Bundeskandidaten. Sein Favorit vor dem Casting in Nieder-Olm: Das Duo Roth/Kampmann. „Beide sind immer noch das Team meines Herzens, wirkten aber leider zu geübt. Die Spontanität fehlte. Trotzdem traue ich beiden zu, mit ihrer Frische richtig gut die Jugend anzusprechen.“ Daneben zählte Gerke Lauterbach/Schweer und Walter-Borjans/Eskens zu den Kandidaten, denen er seine Stimmen geben könnte. Olaf Scholz - der namhafteste Aspirant auf den SPD-Bundesthron - komme für ihn nicht infrage. „Er steht zur Großen Koalition, trägt sie förmlich in sich“, sagte Gerke. Dennoch könne der Promi-Bonus den Bundesfinanzminister am Ende zum Sieg führen. „Bei all den Regionalkonferenzen sind am Ende vielleicht 10 000 bis 12 000 Besucher. Über den Vorsitz stimmen aber mehr als 400 000 Mitglieder ab.“