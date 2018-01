später lesen SPD-Chef Schulz diskutiert mit rheinland-pfälzischer Basis FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Vier Tage vor dem entscheidenden Bundesparteitag will der SPD-Vorsitzende Martin Schulz die Genossen in Rheinland-Pfalz zum Ja für Koalitionsverhandlungen gewinnen. Heute besucht er den Parteirat in Mainz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach am Dienstag von rund 450 Genossen, die sich für das Treffen bisher angemeldet hätten. Dreyer hofft, dass am Sonntag eine Mehrheit für Koalitionsverhandlungen zustande kommt. Zu dem Parteirat, einem Forum der SPD zum Austausch, werden auch Delegierte für den Bundesparteitag erwartet. Im Landesverband gibt es auch Widerstand gegen eine große Koalition. So lehnt Juso-Landeschef Umut Kurt eine Neuauflage des Bündnisses ab. dpa