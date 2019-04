später lesen SPD-Chefin Rehlinger blickt zuversichtlich auf Wahlen Teilen

Die saarländische SPD kann nach Ansicht ihrer Landesvorsitzenden Anke Rehlinger zuversichtlich in die heiße Phase des Europa- und Kommunalwahlkampfs gehen. „Die Umfragen zeigen in die richtige Richtung“, sagte sie am Samstag bei einem Landesparteitag in Neunkirchen - auch mit Blick auf die Chancen des saarländischen SPD-Kandidaten für ein erneutes Mandat im Europaparlament, Jo Leinen. dpa