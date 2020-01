SPD-Chefs: Weniger Rüstungsexporte, Frage nach US-Atomwaffen

Berlin Die neue SPD-Spitze will die deutschen Waffenexporte merklich einschränken und stellt zugleich die Stationierung von US-Atomwaffen hierzulande infrage. Parteichef Norbert Walter-Borjans sagte der Funke Mediengruppe (Dienstag): „Die Bundesregierung muss Waffenexporte restriktiver handhaben.

So häufig, wie deutsche Waffen in Krisenregionen und Diktaturen auftauchen, ist das absolut inakzeptabel.“ Die Vorsitzende Saskia Esken sagte: „In der friedenspolitischen Tradition und Grundhaltung der SPD stehen wir dafür, dass Deutschland weniger Waffen exportiert.“

Zu den US-Atomwaffen sagte Walter-Borjans: „Wie problematisch die Existenz von Atomwaffen allgemein und die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Deutschland ist, zeigt sich angesichts der besorgniserregenden Zuspitzung des Konflikts im Irak besonders deutlich.“ Durch die Alleingänge des US-Präsidenten Donald Trump habe sich in der Nato und in der transatlantischen Zusammenarbeit mit den USA „grundsätzlich etwas verändert“. Doch gehe es nicht nur um die Atomwaffen der USA auf deutschem Boden. „Wir wollen, dass alle Atomwaffen aus Europa verschwinden, einschließlich der auf russischem Territorium stationierten Nuklearwaffen.“