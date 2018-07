später lesen SPD-Fraktion will mehr Geld für Infrastruktur FOTO: Bernd Wüstneck FOTO: Bernd Wüstneck Teilen

In die Straßen in Rheinland-Pfalz sollen nach dem Willen der SPD-Landtagsfraktion auch in den kommenden Jahren mehr Landesmittel fließen. „Die SPD wird sich dazu bekennen, dass mehr Geld für die Infrastruktur in die Hand genommen wird“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer der Zeitung „Die Rheinpfalz“ (Dienstag). dpa