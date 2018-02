später lesen SPD-Fraktionschef Schweitzer: „Wind in Richtung Zustimmung“ FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Nach der Regionalkonferenz der SPD in Mainz erwartet der Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer eine Mehrheit beim Mitgliedervotum über die große Koalition. „Mein Gefühl ist, dass sich der Wind dreht in Richtung Zustimmung zum Koalitionsvertrag“, sagte Schweitzer am Montag in Mainz. Das bedeute nicht, dass es keine Kritik mehr gebe. Er erwarte aber, dass es letztlich eine Mehrheit für die Bildung einer Bundesregierung mit der Union geben werde. dpa