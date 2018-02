später lesen SPD-Fraktionschef will Kinderarmut bekämpfen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der rheinland-pfälzische SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer will im Doppelhaushalt 2019/2020 die Unterstützung von Kindern gezielt in den Blick nehmen. „Ich glaube, dass wir einen weiteren Schwerpunkt in Bildung und Kitas setzen müssen“, sagte Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Politisches Ziel muss es zudem sein, dass kein Kind mehr in Armut leben muss. Da muss noch mehr passieren.“ Kinderarmut dürfe nicht mehr akzeptiert werden. Im Jahr 2016 waren alleinerziehende Erwachsene und deren Kinder unter 18 Jahren nach jüngsten Angaben des Statistischen Landesamts besonders von Armut bedroht. dpa