SPD-Fraktionschefin setzt sich für das Ehrenamt ein

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die neue SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler will sich für das in der Corona-Pandemie stark gebeutelte Ehrenamt in Rheinland-Pfalz einsetzen. „Vereine sorgen für den Zusammenhalt und auch dafür, dass Kinder Aufgaben und Ziele haben“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Gerade in kleineren Orten stünden die Vereine im Mittelpunkt des Zusammenlebens. „Nach der langen durch die Pandemie bedingten Pause sind aber viele Vereine in finanziellen Schwierigkeiten“, sagte Bätzing-Lichtenthäler.

„Dazu kommt die Sorge, dass viele Ehrenamtliche nicht mehr weitermachen, aus Altersgründen oder weil sie jetzt etwas anderes machen.“ Probleme gebe es auch bei den Mitgliedern: „Einigen Vereinen fehlt jetzt auch ein ganzer Jahrgang.“ Bätzing-Lichtenthäler will das Ehrenamt unter anderem in den Mittelpunkt ihrer Sommerreise stellen.

Die neue SPD-Fraktionschefin will von den 17 Fachausschüssen im Landtag federführend beim Haushalts- und Finanzausschuss mitarbeiten. Von den 39 Landtagsabgeordneten solle jeder einen fachlichen Schwerpunkt übernehmen, sei es in einem der Ausschüsse oder als Sprecher für ein bestimmtes Thema. Gemeinsam solle zudem ein Arbeitsprogramm entwickelt werden.