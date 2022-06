Interview : SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler: „Wir können gerne auch eine dritte Ampel-Koalition machen“

Bis kurz nach der Landtagswahl war Sabine Bätzing-Lichtenthäler noch Gesundheitsministerin in Rheinland-Pfalz. Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz In der Berliner Koalition kracht es immer wieder, zuletzt wegen des gescheiterten Tankrabatts. Und wie läuft es im Vorbild-Land für die Ampel, Rheinland-Pfalz? Im Interview spricht die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler über die Konflikte mit Grünen und FDP, was sie gegen die Inflation tun würde und darüber, ob sie ein Auge auf die Nachfolge von Malu Dreyer geworfen hat.

Frau Bätzing-Lichtenthäler, in Berlin streitet die Ampelkoalition ununterbrochen, überträgt sich der Unmut langsam auf Rheinland-Pfalz?

Das färbt nicht ab. Mit Blick auf den Bund darf man aber nicht vergessen: Die Ampel in Berlin ist ja noch ganz frisch und stand mit dem Krieg direkt zu Beginn vor einer weiteren riesigen Herausforderung.

Was machen Sie hier im Land denn anders?

Was wir anders machen, kann ich nicht sagen. Unser Credo ist: Die Ampel ist ein gutes Modell, wenn man sich vertraut und auf Augenhöhe begegnet. Aber es ist nicht Parteiprogramm in Reinkultur. Über die unterschiedlichen Positionen sprechen wir in der Koalition offen.