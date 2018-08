später lesen SPD-Generalsekretär besucht Quartierbüro in Ludwigshafen FOTO: Wolfgang Kumm FOTO: Wolfgang Kumm Teilen

Twittern

Teilen



Die SPD prüft, ob das Quartierbüro in Ludwigshafen als bundesweites Modell dienen kann. Mit der Begegnungsstätte in Ludwigshafen-Gartenstadt will die rheinland-pfälzische SPD Vertrauen zurückgewinnen, wo Rechtspopulisten stark sind. dpa