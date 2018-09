später lesen SPD-Generalsekretär sieht Maaßen-Versetzung als Belastung Teilen

Die Versetzung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen als Staatssekretär im Bundesinnenministerium stößt in der SPD Rheinland-Pfalz auf scharfe Kritik. „Es ist eine Belastung für die Koalition“, sagte SPD-Generalsekretär Daniel Stich am Mittwoch in Mainz. dpa