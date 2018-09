später lesen SPD hält Wohnraumförderung auf dem Land für notwendig FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Bisher wird das Problem fehlender und bezahlbarer Wohnungen vor allem auf die größeren Städte bezogen. Die SPD-Landtagsfraktion sieht aber auch in ländlichen Regionen großen Bedarf. „Wir brauchen Wohnraumförderung auch im ländlichen Raum“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. dpa