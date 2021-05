Landespolitik : Malu Dreyer stellt SPD-Regierungsteam vor – mit einer Thalfangerin und weiteren Überraschungen?

Mainz/Trier Welche Minister die Sozialdemokraten in der Ampelkoalition bis 2026 ins Rennen schicken, wollen sie am Mittwoch bekannt geben. Veränderungen gibt es sicher - und Spekulationen, in welche Richtung diese zielen.

Die Triererin Malu Dreyer bleibt Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Und dahinter? Wer die neun Minister sind, die das Land in der Ampelkoalition bis 2026 führen, bleibt weitgehend ein Geheimnis. Noch. Am Mittwoch um 13 Uhr stellen die Sozialdemokraten die Namen vor, die sie ins künftige Kabinett schicken. Überraschungen? Nicht ausgeschlossen! Beim Personal gilt Chefin Dreyer als Wundertüte. 2016 stellte die Triererin mit Bildungsministerin Stefanie Hubig und Wissenschaftsminister Konrad Wolf zwei Kabinettsmitglieder vor, die zuvor kein Beobachter auf dem Radar hatte. Klar ist bislang: Wolf gehört der künftigen Landesregierung nicht mehr an, verkündete seinen Rückzug, nachdem sein Haus im neuen Zuschnitt nahezu aufgelöst ist. Ihre Ämter behalten dürften Roger Lewentz (Inneres), Doris Ahnen (Finanzen) und Stefanie Hubig (Bildung).

Eine Frau aus Thalfang (Kreis Bernkastel-Wittlich) soll dabei in Hubigs Haus aufrücken. Bettina Brück soll nach Informationen unserer Zeitung und der „Rheinpfalz“ neue Bildungsstaatssekretärin werden und auf Hans Beckmann folgen. Der 53-jährigen SPD-Landtagsabgeordneten danken die Genossen mit dem Aufstieg die Loyalität im Parlament, in dem sie gegen Attacken der Opposition stets die Bildungspolitik von Hubig verteidigt. Gestern sickerte durch, dass Brück zu einem längeren Gespräch in der Staatskanzlei weilte.

Das neue Superministerium Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung könnte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer reizen, wenn es denn mit genügend Geld und Gestaltungsmöglichkeiten hinterlegt ist. Große Teile der Wirtschaft hoffen auf Schweitzer. „Er ist ein Soze mit wirtschaftlichem Sachverstand, der Interessen von Unternehmern und Gewerkschaften abwägt“, heißt es. Schweitzer gilt als möglicher Kronprinz von Malu Dreyer. In SPD-Kreisen, die Wert auf Parität legen, fällt aber auch immer der Name einer Kronprinzessin: Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Sie ist Gesundheitsministerin und könnte das Haus behalten, dem die SPD künftig die Wissenschaft anschließt. Logisch wäre das für die Konstanz mitten in der Corona-Pandemie, weil mit Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm bereits der Landesimpfkoordinator das Haus verlässt. Auf den zweiten Blick wirkt ihr Ministerium im Vergleich zur laufenden Legislatur aber abgewertet, weil es mit Soziales und Arbeit sozialdemokratische DNA verliert. Wird Schweitzer tatsächlich Minister, gibt es daher Kreise, die für den Fraktionsvorsitz Sabine Bätzing-Lichtenthäler ins Spiel bringen. Sie wäre dann auch die einzige Fraktionschefin im Mainzer Landtag. Als Kandidat für den Posten oder auch als künftiger Minister wird ebenso Staatskanzlei-Chef Clemens Hoch gehandelt.