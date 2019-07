SPD-Innenminister beraten über Rechtsextremismus-Bekämpfung

Potsdam Die Innenminister und Innensenatoren der SPD-geführten Länder wollen am Donnerstag in Potsdam über einen verstärkten Kampf gegen Rechtsextremismus im Internet beraten. Sie treffen sich auf Einladung von Brandenburgs Ressortchef Karl-Heinz Schröter in Potsdam, kündigte das Innenministerium am Dienstag in Potsdam an.

Die SPD-Politiker wollen auch darüber sprechen, wie Waldbrände besser bekämpft werden können - zum Beispiel aus der Luft. Daneben soll es um die Ausreisepflicht für abgelehnte Asylbewerber gehen. Als Gast wird die neue Bundesjustizministerin Christine Lambrecht erwartet.