SPD Landau will Präsidenten einladen

Reichen sich die Staatsoberhäupter der ehemaligen Erzfeinde Deutschland und Frankreich in fünf Jahren in Landau die Hand zur Bekräftigung der Völkerfreundschaft? Für Florian Maier wäre das der Höhepunkt der Feier zum 750. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte an die pfälzische Kommune 2024. Die Unterschrift des SPD-Fraktionschefs steht unter einem Antrag, den die Partei gerne im Stadtrat behandelt sehen würde: Gegenstand ist eine Einladung der Präsidenten der Nachbarländer zum Stadtjubiläum. dpa