Nach der herben Niederlage der SPD bei der hessischen Landtagswahl sieht die saarländische Landeschefin Anke Rehlinger ihre Partei und die Politik in einer Vertrauenskrise. „Das ist keine Momentaufnahme verursacht durch das Ergebnis in Hessen, sondern eine längere Entwicklung“, teilte sie am Sonntagabend in Saarbrücken mit. dpa