SPD-Landesparteitag beginnt mit Kritik an CDU

Saarbrücken Die Wahl von Anke Rehlinger zur Spitzenkandidatin fällt fast einstimmig aus. Genauso deutlich ist die Botschaft der Parteichefin an die Genossen und Genossinen.

Mit Kritik am Koalitionspartner CDU hat die Saar-SPD ihren Landesparteitag am Samstag in Saarbrücken begonnen. „Nur mit Schauspielerei und medialen Aktionen kann man kein Land führen. Das ist der Vorwurf an die aktuelle Führungsspitze in diesem Land“, sagte Generalsekretär Christian Petry zum Auftakt vor knapp 260 Delegierten. „Keine Führung, keine Entscheidung, das funktioniert nicht. Wir brauchen hier die Stärke der Sozialdemokratie.“