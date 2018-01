später lesen SPD-Landesvize geht von knapper Mehrheit für GroKo aus FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der stellvertretende rheinland-pfälzische SPD-Vorsitzende Hendrik Hering rechnet mit einem engen Ergebnis bei der Entscheidung über Verhandlungen für eine Große Koalition. „Momentan gehe ich davon aus, dass es knapp werden wird, aber dass der Bundesparteitag mit Mehrheit Koalitionsverhandlungen zustimmen wird“, sagte Hering am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Ich glaube, es wird auch eine Mehrheit der rheinland-pfälzischen Delegierten dafür geben.“ Rund 600 Delegierte und der Vorstand entscheiden an diesem Sonntag bei einem Bundesparteitag in Bonn, ob es vertiefende Gespräche mit der Union für eine GroKo geben wird. dpa