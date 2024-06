Parteien SPD-Landesvorstand: Bätzing-Lichtenthäler als Parteichefin

Der SPD-Landesvorstand hat sich einstimmig für Sabine Bätzing-Lichtenthäler als Nachfolgerin von Roger Lewentz an der Spitze der größten Regierungspartei in Rheinland-Pfalz ausgesprochen. Das teilte Lewentz im Anschluss an die Sitzung des Landesvorstands am Mittwochabend in Mainz mit. Die 49 Jahre alte Fraktionschefin soll bei einem Parteitag voraussichtlich im November auch zur Parteivorsitzenden gewählt werden.