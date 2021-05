SPD-Landesvorstand wiedergewählt

Mainz Der alte Landesvorstand der SPD ist auch der neue. Wechsel gibt es beim Generalsekretär und beim Schatzmeister. Die Wahlergebnisse müssen aber noch per Briefwahl bestätigt werden.

Der Vorstand der rheinland-pfälzischen SPD ist bei einem digitalen Parteitag wiedergewählt worden. Mit 89 Prozent der Delegierten-Stimmen wurde Roger Lewentz am Donnerstagabend als Landes-Chef bestätigt. Seine Stellvertreterin Doris Ahnen bekam 84 Prozent der Stimmen. Vize-Chef Alexander Schweitzer erhielt 89 Prozent der Stimmen und der dritte Stellvertreter Hendrik Hering 79 Prozent. Die digitale Wahl muss aber noch per Brief bestätigt werden. Mit dem endgültigen Ergebnissen wird nach Parteiangaben übernächste Woche gerechnet.