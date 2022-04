Wahlen : SPD-Landtagsfraktion im Saar-Landtag konstituiert

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Gut eine Woche nach der Landtagswahl im Saarland hat sich die SPD-Landtagsfraktion am Montag konstituiert. „So viele Abgeordnete zu stellen, ist ein tolles Gefühl, aber auch eine sehr große Verantwortung“, teilte SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger über Facebook mit.

Die SPD hatte bei der Wahl am 27. März die absolute Mehrheit geholt. Rehlinger soll bei der konstituierenden Sitzung des Landtags am 25. April zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Sie wird demnach die erste sozialdemokratische Regierungschefin an der Saar.