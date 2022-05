Parteien : SPD macht sich Gedanken über organisatorische Ausrichtung

Mainz Die rheinland-pfälzische SPD macht sich Gedanken über ihre organisatorische Ausrichtung. Eine Kommission aus SPD-Politikern habe strukturelle Reformen erarbeitet, über die bei einem außerordentlichen Parteitag Anfang Juli beraten werde, sagte SPD-Generalsekretär Marc Ruland der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Bei dem Parteitag am 9. Juli in Idar-Oberstein sollten zudem Themenschwerpunkte formuliert werden, die Rheinland-Pfalz auch in den kommenden Jahren voranbringen sollen, sagte Ruland. Dabei steht unter anderem das Thema „Solidarität in Europa“ im Fokus.