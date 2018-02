SPD Mainz-Bingen fordert Marcus Held zum Rücktritt auf

Nach neuen Enthüllungen über dubiose Grundstücksgeschäfte hat der SPD-Kreisverband Mainz-Bingen den Oppenheimer Bürgermeister und Bundestagsabgeordneten Marcus Held (SPD) zum Rücktritt aufgefordert. Der Kreisverband habe die jüngsten Entwicklungen mit Entsetzen verfolgt, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. „Ein Rückzug von allen Ämtern ist die einzig akzeptable und verantwortungsgerechte Antwort auf den massiven Vertrauensverlust.“ dpa

Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt gegen Held wegen des Verdachts der Untreue in insgesamt 15 Fällen und der Bestechlichkeit. Der Bundestag hat seine Immunität aufgehoben. Die „Allgemeine Zeitung“ berichtete nun über ein weiteres Grundstücksgeschäft, bei dem Held privat ein Grundstück in Oppenheim für 367 000 Euro gekauft und nach wenigen Monaten für 747 500 Euro an eine soziale Einrichtung Zoar weiterverkauft habe.

Auch der Bürgermeister der Nachbargemeinde Nierstein, Thomas Günther (CDU), forderte daraufhin den Rücktritt Helds. Bisher habe für ihn die Unschuldsvermutung gegolten, sagte Günther im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Aber jetzt ist für mich die rote Linie überschritten.“ Held habe nach dem Grundstückskauf veranlasst, dass dieses Gebiet im Bebauungsplan von einem Gewerbe- in ein Mischgebiet umgewandelt worden sei und dann zum doppelten Preis an eine gemeinnützige Organisation verkauft. „Das geht gar nicht.“

Held hat sich Ende Januar krank gemeldet. Die Amtsgeschäfte werden seitdem vom Zweiten Beigeordneten Helmut Krethe geführt. Seit dem 8. Januar fordern Oppenheimer Bürgermeister jeden Montagabend auf Versammlungen vor dem Rathaus den Rücktritt Helds.