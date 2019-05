SPD nur noch in einem Landkreis stärkste Partei

Mainz Bei der Europawahl in Rheinland-Pfalz ist die SPD nur noch in einem einzigen Landkreis stärkste Partei geblieben: Im Landkreis Kusel mussten die Sozialdemokraten bei einem Anteil von 27,9 Prozent allerdings auch ihre höchsten Verluste (minus 13,7 Prozentpunkte) hinnehmen, wie aus einer Analyse des Landeswahlleiters vom Montag hervorgeht.

In den drei Universitätsstädten Mainz, Trier und Landau wurden die Grünen stärkste Partei. Ansonsten ist die politische Landkarte von Rheinland-Pfalz von der CDU bestimmt.

Überdurchschnittlich hohe Verluste gab es für die SPD in pfälzischen Städten: In Landau (minus 13,1), Ludwigshafen (minus 11,8), Kaiserslautern (minus 11,4) und Zweibrücken (minus 11,1). Außerhalb der Pfalz fiel die SPD im Kreis Bad Kreuznach (minus 11,5) am stärksten zurück.