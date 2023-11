EU-Kandidat scheitert Kommentar zum SPD-Parteitag: Diese Wahl war ein Warnschuss für den Vorstand

Die Genossen hatten sich am Samstagnachmittag in Mainz für den Außenseiter Karsten Lucke und damit gegen den Vorschlag des Vorstands entschieden. Mit dem in der Partei offenbar umstrittenen Daniel Stich haben sich Lewentz und Co. verpokert. Die SPD-Spitze sollte das als Warnschuss deuten. An den Mienen der Führung auf dem Podium konnte man die Bedeutung dieser Klatsche gut ablesen. Mindestens in der Frage hatte man wohl doch nicht so tief in die Partei hineingehört, wie es Lewentz im Vorfeld immer postulierte.