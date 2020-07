SPD-Politiker Petry für eigene Ermittlungsstelle zu Gewalt

Christian Petry (SPD). Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Saarbrücken Der Generalsekretär der saarländischen SPD, Christian Petry, hat für eine eigene Ermittlungsstelle zur Verfolgung von Gewalt gegen Polizisten und andere öffentliche Bedienstete plädiert. „Unsere Polizei muss immer an vorderster Front den Kopf hinhalten“, sagte Petry in einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme.

„Den Angreifern muss klargemacht werden, dass sie nicht ungeschoren davonkommen. Und zum Schutz der Opfer müssen die Täter schnell angeklagt und verurteilt werden.“ Das funktioniere effektiver mit einer Bündelung der Aufgaben bei einer zentralen Einrichtung der Staatsanwaltschaft, die sich ausschließlich mit derlei Delikten befasse.

Der saarländische Doppelhaushaltes 2021/22 sehe auch ein „Sicherheitspaket Saar“ mit mehr Personal vor, argumentierte Petry. Daher könne das Justizministerium diese Schwerpunkte bei der Staatsanwaltschaft setzen.