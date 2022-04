Fußball : SPD-Politiker Stich für Merk im Aufsichtsrat des FCK

Kaiserslautern- Der 1. FC Kaiserslautern hat einen Nachfolger für den am 21. Dezember 2021 aus dem Aufsichtsrat zurückgetretenen Ex-Schiedsrichter Markus Merk gefunden. Wie der Fußball-Drittligist am Sonntagabend mitteilte, wird der 45 Jahre alte SPD-Politiker Daniel Stich in das Gremium des eingetragenen Vereins um den Vorsitzenden Rainer Keßler sowie Johannes B. Remy, Fritz Fuchs und Valentin Helou nachberufen.

„Als gebürtiger Kaiserslauterer und seiner mittlerweile 39-jährigen Mitgliedschaft beim FCK verfügt Daniel Stich über eine hohe persönliche Identifikation mit unserem Verein. Er ist Ministerialdirektor in der Landesregierung Rheinland-Pfalz und wird auch vor diesem Hintergrund die Qualität des Aufsichtsrats gut ergänzen“, sagte Keßler.

