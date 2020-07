SPD räumt Fehler in Neuwieder Querelen ein

Bürgermeister Michael Mang (SPD) vor Beginn der Stadtratssitzung, in der über seine Abwahl entschieden werden soll. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Neuwied/Mainz Nach der gescheiterten Abwahl des Neuwieder Bürgermeisters Michael Mang hat die SPD Rheinland-Pfalz Fehler in den eigenen Reihen eingeräumt und ihm den Rücktritt nahegelegt. Der SPD-Bürgermeister habe allen Fraktionen im Stadtrat, auch der AfD, Gespräche über seine zukünftige Amtsführung angeboten, erklärte SPD-Generalsekretär Daniel Stich am Freitag.

Den Abwahlantrag der von der CDU geführten Koalition in der Erwartung einer Zweidrittelmehrheit mit den Stimmen der AfD halte er aber weiter für einen „ungeheuerlichen“ Vorgang, erklärte Stich. Von dem Gesprächsangebot Mangs an alle Fraktionen habe die SPD erst am Donnerstagabend erfahren. „Für die SPD muss immer gelten: Von der AfD grenzen wir uns kompromisslos ab.“