Für die Europawahl Überraschung beim SPD-Parteitag: Außenseiter setzt sich als Spitzenkandidat durch

Zwar stehen in der SPD gleich mehrere Kandidatinnen und Kandidaten für Lewentz‘ Nachfolge in den Startlöchern. An der Parteispitze war man aber offenbar der Meinung, dass ein geordneter Übergang noch Zeit braucht. Das Aufschieben der Zukunftsfragen hängt auch an Malu Dreyer. Die Ministerpräsidentin hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob sie 2026 erneut kandidieren will oder womöglich schon vorher an einen Nachfolger abgibt. Lewentz‘ erneute Wahl verschafft der SPD auch in dieser Frage Zeit.