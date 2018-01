später lesen SPD Rheinland-Pfalz berät über Koalitionsverhandlungen Teilen

Zwei Tage vor der Entscheidung beim Bundesparteitag berät der Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz über Verhandlungen für eine große Koalition. Die Parteispitze mit Landeschef Roger Lewentz will am heutigen Tag in Mainz allerdings keinen Beschluss fassen oder keine Empfehlung für die 49 Delegierten des Parteitags in Bonn abgeben. dpa