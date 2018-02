später lesen SPD Rheinland-Pfalz fordert Held zu Entscheidung auf FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die SPD Rheinland-Pfalz hat den Oppenheimer Bürgermeister und Bundestagsabgeordneten Marcus Held (SPD) nach neuen Vorwürfen zu einer Entscheidung über seine Zukunft aufgefordert. „Es liegt in seiner Verantwortung, weiteren politischen Schaden von der SPD abzuwenden“, erklärte SPD-Generalsekretär Daniel Stich am Dienstag in Mainz. „Auch die Frage, ob in Anbetracht der Situation das Ausüben seiner Ämter weiter möglich ist, muss er sich stellen.“ Die neuen Vorwürfe hätten alle irritiert. „Sie machen die ohnehin nicht einfache Situation für alle Beteiligten, gerade vor Ort in Oppenheim, noch schwieriger.“ dpa