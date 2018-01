später lesen SPD Rheinland-Pfalz fordert Zugeständnisse von Union FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der rheinland-pfälzische SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer zeigt sich trotz des knappen Parteitagsvotums für Koalitionsverhandlungen mit der Union zuversichtlich. „Es kann zum richtig guten Ergebnis werden, wenn wir es nutzen als Rückenwind für Koalitionsverhandlungen“, sagte Schweitzer am Montag in Mainz. „Da ist noch richtig Bewegung drin.“ Die Ergebnisse der Sondierung mit der Union seien die Grundlage der Verhandlungen. Er forderte aber, über Härtefälle beim Familiennachzug von Flüchtlingen, ein Ende sachgrundloser Befristung von Arbeitsverträgen und einen Einstieg in eine bessere Honorarordnung für Ärzte zu sprechen. dpa