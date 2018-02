später lesen SPD Rheinland-Pfalz lädt zur Regionalkonferenz nach Mainz FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Genossen aus Rheinland-Pfalz können bei der SPD-Regionalkonferenz am Sonntag (18. Februar) in Mainz über den Koalitionsvertrag mit der Union diskutieren. Bisher seien der scheidende SPD-Chef Martin Schulz und Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles dazu angekündigt, erklärte der Landesverband am Montag auf Anfrage. Bei mehreren Regionalkonferenzen will die SPD-Spitze um Zustimmung der Basis werben. Start ist am Samstag in Hamburg. Die Mitglieder können auch auf Basiskonferenzen in Kaiserslautern (19. Februar) und Koblenz (20. Februar) debattieren. Bis 4. März stimmen sie bundesweit über den Koalitionsvertrag ab. Schulz hatte nach internem Druck angekündigt, den Parteivorsitz aufzugeben. dpa