Parteitag in Mainz Ein letztes Mal: Genossen wählen Ex-Innenminister Roger Lewentz als Parteichef

Die SPD war diese Woche auf einen historischen Tiefstand gefallen, wie eine Umfrage des SWR Politikmagazins Zur Sache ergab. Demnach würden nur noch 22 Prozent für die Sozialdemokraten stimmen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wäre. Knapp mehr als die Hälfte (51 Prozent) sprach sich in der Umfrage auch dafür aus, dass Dreyer nicht für eine weitere Amtszeit als Ministerpräsidentin kandidieren solle. Die SPD werde sich von Umfragen nicht beirren lassen, sagte Lewentz dazu in seiner Rede. Er sei davon überzeugt, dass man Aufholjagden aus der Vergangenheit wiederholen könne.