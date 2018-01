später lesen SPD Rheinland-Pfalz zählt viele Neueintritte nach Parteitag FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

Die SPD Rheinland-Pfalz hat nach dem Bundesparteitag mit der Entscheidung für Koalitionsverhandlungen überdurchschnittlich viele Neueintritte registriert. „Mit Stand Dienstagmittag sind seit Sonntag deutlich über 100 Menschen in Rheinland-Pfalz in die SPD eingetreten“, teilte der Landesverband am Dienstag in Mainz mit. Das Durchschnittsalter liege mit rund 46 Jahren auf einem ähnlichen Niveau wie das generell von neuen Mitgliedern. dpa