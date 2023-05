Was macht eigentlich...? Promi-Parteiausschluss: Warum ist eigentlich die Eifeler Ex-Bundestagsabgeordnete Elke Leonhard aus der SPD geflogen?

„Elke wer? “ Wer sich im Kollegen- und Kolleginnenkreis nach Elke Leonhard erkundigt, stößt in vielen Fällen auf Achselzucken: „Elke Leonhard? – Wer soll das sein?!“ Vor 20 Jahren war das noch ganz anders. Da war „Frau Doktor“, wie Elke Leonhard auch gerne genannt wurde, zumindest den politisch halbwegs Interessierten ein Begriff. Die Frau aus Manderscheid saß für die SPD und den Wahlkreis Bitburg im Bundestag, leitete dort zeitweise den Kulturausschuss und war Präsidentin der mondänen Parlamentarischen Gesellschaft. Wenn die Ehefrau des (im August 2014 verstorbenen) Historikers und Publizisten Wolfgang Leonhard in den 90er und 2000er Jahren irgendwo auftrat, bekam man das unweigerlich mit. Der promovierten Genossin mangelte es nicht an Selbstbewusstsein, Elke Leonhard verschaffte sich Gehör.