SPD setzt für das Landtagswahlprogramm auf Dialog

Mainz Die rheinland-pfälzische SPD will ihr Programm für die Landtagswahl am 14. März 2021 im Dialog mit den Wählern erarbeiten. „Wir wollen zuhören, Ideen sammeln, aber auch Orientierung geben“, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer.

Die Programmkommission werde in diesem Frühjahr zu einer mitgliederoffenen Sitzung einladen, um in Anlehnung an die SPD-Debattencamps auf Bundesebene erste Themen-Schwerpunkte zu erarbeiten. „Wir sind in Rheinland-Pfalz auf jeden Fall eine Volkspartei“, sagte Schweitzer.