SPD setzt im Wahlkampf auf den Slogan „Wir mit ihr“

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Uwe Anspach/dpa/Aktuell

Mainz Mit dem Slogan „Wir mit ihr“ zieht die rheinland-pfälzische SPD mit Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer in den Wahlkampf. „Der Slogan passt sehr gut zu mir“, sagte Dreyer am Freitag in Mainz bei der Vorstellung der Kampagne mit den ersten Großplakaten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa