SPD setzt vor Bundestagswahl auf den Genossen Trend

Mainz Die SPD Rheinland-Pfalz geht optimistisch in die letzten Wochen des Bundestagswahlkampfs. Mit Blick auf die zuletzt deutlich besseren Umfragewerte für die SPD sagte der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Roger Lewentz: „Es ist deutlich spürbar, dass sich der Trend umkehrt.

Wir kennen das. In Rheinland-Pfalz haben wir das schon zweimal erlebt, dass die SPD in der Endphase des Wahlkampfs an der CDU vorbeizieht.“ Bei den Landtagswahlen 2016 und 2021 wurde der SPD-Wahlsieg unter anderem auf die Popularität von Ministerpräsidentin Malu Dreyer zurückgeführt.