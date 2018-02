später lesen SPD-Spitze diskutiert in Mainz über große Koalition Teilen

Vor dem Beginn des Mitgliederentscheids der SPD diskutiert die Parteispitze in Mainz mit der Basis über die große Koalition. Zur heutigen Regionalkonferenz werden die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles, die stellvertretende SPD-Chefin und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie die geschäftsführenden Bundesminister Katarina Barley, Heiko Maas und Barbara Hendricks erwartet. Das Treffen richtet sich an Genossen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Es ist die vierte Konferenz nach Hamburg, Hannover und Kamen. In der Partei gibt es großen Unmut gegen eine große Koalition - nicht nur von den Jusos. dpa