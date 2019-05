später lesen SPD startet in Saarbrücken bundesweit in den Europawahlkampf Teilen

Mit einem Bürgertreffen in Saarbrücken startet die SPD an diesem Freitag in den Endspurt vor der Europawahl (26. Mai). Zu der Veranstaltung auf dem Tbilisser Platz (16.00 bis 18.00 Uhr) werden neben den Spitzenkandidaten der Partei bei der Europawahl, Katarina Barley und Udo Bullmann, unter anderem auch SPD-Chefin Andrea Nahles und Bundesaußenminister Heiko Maas erwartet. dpa