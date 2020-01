SPD stellt Eckpunkte für die Landtagswahl 2021 vor

Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die rheinland-pfälzische SPD will ihr Programm für die Landtagswahl im Frühjahr 2021 im Dialog mit den Menschen erarbeiten. Wie das genau gehen soll, erläutern Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Landesvorsitzende Roger Lewentz heute in den Räumen der neuen SPD-Geschäftsstelle in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei geht es um das Verfahren und die Veranstaltungsformate für das Wahlkampfjahr 2020.