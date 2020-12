SPD stellt Vorschlag für Liste zur Landtagswahl vor

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die SPD-Rheinland-Pfalz geht mit 21 Frauen auf den ersten 42 Listenplätzen in die Landtagswahl im März 2021. „Wir wollen die rheinland-pfälzische Gesellschaft in allen Facetten abbilden“, sagte der Landesvorsitzende Roger Lewentz am Donnerstag in Mainz.

Lewentz stellte den Vorschlag des Landesvorstands für die Landesliste vor, der am Mittwochabend vom Parteivorstand einstimmig beschlossen wurde. Die Entscheidung über die Liste trifft am Samstag ein Parteitag in Mainz.