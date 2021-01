SPD und FDP weisen Klöckners Kritik an Impfpolitik zurück

Mainz Die Landtagsfraktionen von SPD und FDP haben die Vorwürfe von CDU-Landeschefin Julia Klöckner an der Impfpolitik der Landesregierung als falsch zurückgewiesen. „So verunsichert man die Bevölkerung“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Weber, am Montag.

Schließungen in Gastronomie, Kultur und im Einzelhandel mit Ausnahme von Gütern des täglichen Bedarfs werden bis zum 14. Februar verlängert. Auch die Präsenzpflicht an den Schulen ist bis dahin aufgehoben. Eine Neufassung der Maskenpflicht sieht vor, dass in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen der Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden müssen. Alltagsmasken aus Stoff sind dort dann nicht mehr zugelassen.